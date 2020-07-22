Депутат объяснил, почему необходимо выяснить, откуда COVID пришел в Россию

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22 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Борис Менделевич объяснил, для чего необходимо выяснить, откуда в Россию попала коронавирусная инфекция COVID-19. В настоящее время многие специалисты склоняются к мысли, что вирус пришел не из Китая, а из Европы.

Менделевич заявил, что поиск путей проникновения вируса означает обеспечение безопасности для страны в дальнейшем. «Для чего нам эти данные нужны? Они нам нужны для изучения и анализа с точки зрения предотвращения подобных эпидемий в будущем. Эти данные уже не могут повлиять на то, что есть сейчас. Они могут повлиять на проработку противоэпидемиологических мер и противовирусных мер в дальнейшем», - считает депутат. Он отметил, что полученный опыт позволит в будущем избежать подобного рода эпидемий, передает Радио Sputnik.