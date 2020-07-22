Депутат объяснил, почему необходимо выяснить, откуда COVID пришел в Россию
22 июля 2020, 13:23[ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Борис Менделевич объяснил, для чего необходимо выяснить, откуда в Россию попала коронавирусная инфекция COVID-19. В настоящее время многие специалисты склоняются к мысли, что вирус пришел не из Китая, а из Европы.
Менделевич заявил, что поиск путей проникновения вируса означает обеспечение безопасности для страны в дальнейшем. «Для чего нам эти данные нужны? Они нам нужны для изучения и анализа с точки зрения предотвращения подобных эпидемий в будущем. Эти данные уже не могут повлиять на то, что есть сейчас. Они могут повлиять на проработку противоэпидемиологических мер и противовирусных мер в дальнейшем», - считает депутат. Он отметил, что полученный опыт позволит в будущем избежать подобного рода эпидемий, передает Радио Sputnik.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.