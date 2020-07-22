Происхождение «ковида» до сих пор не раскрыто

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22 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Июль 2020-го подходит к концу, а коронавирусное происхождение не раскрыто до сих пор. В ВОЗ продолжают настаивать на безумной теории зоонозности вируса.

В правительстве США и в других странах признают лабораторное происхождение. Существуют десятки различных теорий о том, как этот вирус, собственно, появились. Но большая часть планеты давно винит в этом Китай. Многие эксперты также заявляют про возможность существования террористической организации, ответственной за создание и распространение «ковида». Уж слишком всё случившееся тянет на умышленно спланированную операцию. Особенно поражает история с заражённой водой, которая сразу же была «опущена» во множестве СМИ. Но факт, тем не менее, остаётся фактом. В Италии не так давно продиагностировали анализ воды в Турине и Милане. В итоге выяснилось, что вирус попал туда ещё в декабре месяце. Каким образом «уханьская пробирка» очутилась в канализации европейской страны – по-прежнему остаётся тайной.

Вирус убил уже больше 600 000 человек по всему миру. С каждым днём на планете выявляется по 200-250 тыс. заболевших. Неблагополучные страны Индостана и Южной Америки уже на грани массового вымирания стариков. В ВОЗ же по-прежнему отстаивают позиции Китая и рассуждают о летучих мышах, якобы от которых болезнь могла передаться людям. За это организация уже поплатилась собственной репутацией. Президент США Дональд Трамп давно признал дирекцию ВОЗ коррумпированной. Те же самые сведения утверждают многие мировые эксперты, включая недавно сбежавших учёных из КНР. Напомним, что беглые учёные сразу же заявили, что «ковид» был сделан в лаборатории. Вот только всё ещё совсем не ясно, как люди вообще могли пойти на создание подобной «химеры». Как и зачем? И кто же всё-таки был заказчиком вируса? Ведь если Covid-19 имеет строго искусственное происхождение, значит, некие силы вложили в него огромные суммы. Си Цзиньпин и его руководство напрочь отрицают своё причастие к созданию коронавируса. Некоторые из радикальных китайских политиков винят в создании «химеры» американцев. Того же мнения придерживается и правительство Ирана

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