Сахарный завод в Воронежской области стал очагом коронавируса из-за санитарных нарушений
22 июля 2020, 12:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: vestivrn.ru
После вспышки коронавируса на Перелешинском сахарном комбинате в Воронежской области была обнаружена масса грубых нарушений санитарных правил.
Всего заразились четыре сотрудника комбината, трое из них – в один инкубационных период.
Санврачи приехали на завод с проверкой и выяснили, что на предприятии не было раковин для мытья рук, моющих средств, сушилок или одноразовых полотенец, а также дезинфицирующих средств.
Проверка также показала, что транспорт, который перевозил сотрудников, не дезинфицировали, работников не инструктировали о соблюдении правил гигиены. Проверяющие из областного центра также не нашли здесь запаса масок и перчаток.
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