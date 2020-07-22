Сахарный завод в Воронежской области стал очагом коронавируса из-за санитарных нарушений

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22 июля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestivrn.ru

Выброшенная маска. Фото: pixabay.com

После вспышки коронавируса на Перелешинском сахарном комбинате в Воронежской области была обнаружена масса грубых нарушений санитарных правил.

Всего заразились четыре сотрудника комбината, трое из них – в один инкубационных период.

Санврачи приехали на завод с проверкой и выяснили, что на предприятии не было раковин для мытья рук, моющих средств, сушилок или одноразовых полотенец, а также дезинфицирующих средств.

Проверка также показала, что транспорт, который перевозил сотрудников, не дезинфицировали, работников не инструктировали о соблюдении правил гигиены. Проверяющие из областного центра также не нашли здесь запаса масок и перчаток.