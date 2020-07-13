В Воронежской области число зараженных коронавирусом пациентов достигло отметки 9,4 тысячи

Число пациентов с коронавирусом в Воронежской области приблизилось к 9,4 тысячи. Об этом сообщает правительство региона.
Сейчас в регионе 9 399 человек с подтвержденным COVID-19. С начала пандемии выздоровели 8 063 жителя, скончались 83.
Сейчас по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост инфицированных коронавирусом нового типа.
Ранее сообщалось: мужчина рассказал, почему пандемия COVID-19 стала лучшим событием в его жизни.
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