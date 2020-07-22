Для чего нужно оставить домашний телефон

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22 июля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Телефон. Фото: pixabay.com

В современном мире смартфоны давно вытеснили стационарные домашние телефоны. Однако их все же стоит сохранить ради одной важной функции. Об этом рассказал эксперт Леонтий Букштейн.

Специалист заявил, что стационарные телефоны являются важной частью системы гражданской обороны, в случае ЧП на них поступают экстренные оповещения. «Трехпрограммные радиоприемники уже никто не вспоминает. Когда-то они тоже были средствами оповещения населения о ЧП, но они ушли, потому что сейчас слишком много всего есть и в интернете, и по телевизору. Но не скажу, что наши стационарные телефоны ждет схожая учесть. Все-таки это – резервный канал связи», - считает Букштейн. Также эксперт добавил, что домашние телефоны нужны пожилым людям, которым проще и понятнее позвонить в скорую помощь с них, чем с мобильных телефонов, передает Радио Sputnik.