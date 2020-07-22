Для чего нужно оставить домашний телефон

В современном мире смартфоны давно вытеснили стационарные домашние телефоны. Однако их все же стоит сохранить ради одной важной функции. Об этом рассказал эксперт Леонтий Букштейн.
Специалист заявил, что стационарные телефоны являются важной частью системы гражданской обороны, в случае ЧП на них поступают экстренные оповещения. «Трехпрограммные радиоприемники уже никто не вспоминает. Когда-то они тоже были средствами оповещения населения о ЧП, но они ушли, потому что сейчас слишком много всего есть и в интернете, и по телевизору. Но не скажу, что наши стационарные телефоны ждет схожая учесть. Все-таки это – резервный канал связи», - считает Букштейн. Также эксперт добавил, что домашние телефоны нужны пожилым людям, которым проще и понятнее позвонить в скорую помощь с них, чем с мобильных телефонов, передает Радио Sputnik.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.