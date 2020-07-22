В главном храме Минобороны России прошло первое венчание

Обряд венчания впервые проведён в Главном храме Вооружённых сил России, соборе Воскресения Христова, сообщили в Минобороны. Вел обряд ключарь главного храма ВС епископ Клинский Стефан.

Спустя 58 лет совместной жизни обвенчались супруги Ковалёвы: 82-летний Анатолий Никифорович, ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Ленинграда, и 83-летняя Ирина Иннокентьевна, ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Ранее в главном храме ВС РФ прошло первое крещение.

Кожевникова рассказала, почему они с мужем обвенчались, не находясь в браке, и как живется на съемной квартире

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