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В главном храме Минобороны России прошло первое венчание

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

В главном храме Минобороны России прошло первое венчание
храм Минобороны, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Обряд венчания впервые проведён в Главном храме Вооружённых сил России, соборе Воскресения Христова, сообщили в Минобороны. Вел обряд ключарь главного храма ВС епископ Клинский Стефан.

Спустя 58 лет совместной жизни обвенчались супруги Ковалёвы: 82-летний Анатолий Никифорович, ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Ленинграда, и 83-летняя Ирина Иннокентьевна, ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Ранее в главном храме ВС РФ прошло первое крещение.

НС
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