Эксперт назвал назначение Дегтярева вынужденным шагом Кремля

Назначение Дегтярева – вынужденный шаг Кремля, который позволить Москве снять ответственность.
Так считает независимый эксперт, политик Сергей Нациевский. По его словам, у Кремля просто нет другого выхода.
«Единоросса в Хабаровск не пришлешь – его не примут. Кандидатуры подходящей для решения хабаровской проблемы нет. Поэтому сделана ставка на молодого, неопытного либерал-демократа», – считает эксперт.
Он также отмечает, что при любом развитии ситуации – «выплывет» ли Дегтярев или нет – Кремль все равно будет в плюсе: хотели представителя ЛДПР – получите. У Москвы при таком сценарии появится время для маневра, чтобы посмотреть, как развивается ситуация.
Эксперт также считает, если хабаровчане захотят показать силу – будут продолжать протестовать, но рано или поздно возмущение уляжется, на что и рассчитывают в Кремле.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.