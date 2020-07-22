Эксперт назвал назначение Дегтярева вынужденным шагом Кремля

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22 июля 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Михаил Дегтярев. Фото: сайт ГД

Назначение Дегтярева – вынужденный шаг Кремля, который позволить Москве снять ответственность.

Так считает независимый эксперт, политик Сергей Нациевский. По его словам, у Кремля просто нет другого выхода.

«Единоросса в Хабаровск не пришлешь – его не примут. Кандидатуры подходящей для решения хабаровской проблемы нет. Поэтому сделана ставка на молодого, неопытного либерал-демократа», – считает эксперт.

Он также отмечает, что при любом развитии ситуации – «выплывет» ли Дегтярев или нет – Кремль все равно будет в плюсе: хотели представителя ЛДПР – получите. У Москвы при таком сценарии появится время для маневра, чтобы посмотреть, как развивается ситуация.

Эксперт также считает, если хабаровчане захотят показать силу – будут продолжать протестовать, но рано или поздно возмущение уляжется, на что и рассчитывают в Кремле.