Ученый объяснил причину спора Минздрава и Минобороны о готовности вакцины от COVID-19
22 июля 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Разработчик вакцин от коронавируса Александр Чепурнов объяснил причины несоответствия позиций Минздрава и Минобороны относительно готовности отечественной вакцины от COVID-19.
Ранее в Минобороны заявили, что российская вакцина от коронавируса готова к применению, после чего в Минздраве отметили, что препарат все еще проходит стадию клинических испытаний.
«Очевидно, что Минобороны позволило сделать такое заявление из-за гонки за лидерство в создании вакцины — причем это гонка не только честолюбия, но еще и денежная», - сказал Чепурнов. Он добавил, что заявление Минздрава о неполной готовности препарата позволяет ведомству обезопасить себя. Также ученый намекнул, что испытания на добровольцах на деле могли пройти не так гладко, как сообщалось.
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