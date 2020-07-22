Мишустин заявил, что компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика

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22 июля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия не будет отказываться от традиционных форм образования.

Глава правительства подчеркнул, что технологии в дополнение к традиционному обучению будут использоваться. Именно поэтому «важно технологически оснастить школы, колледжи, вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению».

Мишустин отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется, а допобразование в онлайн-среде «стало популярным у людей всех возрастов, что, не означает отказа от традиционных форм образования.

«Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим лишь об оправданном использовании технологий в дополнение к традиционному обучению», – сказал премьер-министр.