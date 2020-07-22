Мишустин заявил, что компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика
22 июля 2020, 11:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия не будет отказываться от традиционных форм образования.
Глава правительства подчеркнул, что технологии в дополнение к традиционному обучению будут использоваться. Именно поэтому «важно технологически оснастить школы, колледжи, вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению».
Мишустин отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется, а допобразование в онлайн-среде «стало популярным у людей всех возрастов, что, не означает отказа от традиционных форм образования.
«Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим лишь об оправданном использовании технологий в дополнение к традиционному обучению», – сказал премьер-министр.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.