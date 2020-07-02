В Минобрнауки признались, что не рассматривают дистанционное обучение как отдельный вид образования
2 июля 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Минобрнауки не собираются рассматривать дистанционный формат обучения как отдельный вид образования. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев.
«Закон не предполагает, и никаких вариантов даже изменений не рассматривается, чтобы сделать дистанционное образование формой получения высшего образования. У нас есть очная, заочная и очно-заочная форма, четвертой в виде дистанционного образования не предлагается», - заявил он.
Афанасьев также подчеркнул, что использование некоторых элементов дистанционного обучения в ходе образовательного процесса должно быть указано в программе, нельзя делать это принудительно.
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