В Минобрнауки признались, что не рассматривают дистанционное обучение как отдельный вид образования

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2 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

В Минобрнауки не собираются рассматривать дистанционный формат обучения как отдельный вид образования. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев.

«Закон не предполагает, и никаких вариантов даже изменений не рассматривается, чтобы сделать дистанционное образование формой получения высшего образования. У нас есть очная, заочная и очно-заочная форма, четвертой в виде дистанционного образования не предлагается», - заявил он.

Афанасьев также подчеркнул, что использование некоторых элементов дистанционного обучения в ходе образовательного процесса должно быть указано в программе, нельзя делать это принудительно.