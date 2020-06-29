Глава Минобрнауки назвал аналитику данных самой востребованной IT-профессией

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29 июня 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Министр науки и образования РФ Валерий Фальков. Фото: сайт Минобрнауки РФ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков считает, что самый большой кадровый дефицит в мире информационных технологий сложился в сфере аналитики данных.

По его словам, аналогичная ситуация во всем мире, поэтому самая востребованная работа сегодня в мире – это аналитик данных, «если брать результаты исследований, которые нам доступны», сказал Фальков на совещании по ситуации на рынке труда у премьера Михаила Мишустина.

Министр также назвал другие наиболее востребованные специальности: это область информационных технологий, медицинские специальности и направления, а также педагогические.