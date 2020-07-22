Стихийный хабаровский протест идёт из сердца народа, а сердцу не прикажешь

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22 июля 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Известный поэт, музыкант, бард Александр Новиков прокомментировал в интервью "Аргументам недели" своё отношение к митингам в Хабаровском крае.



"Демонстрации в Хабаровске говорят очень о многом. Дело не в том, что хабаровчане так болеют за своего губернатора Фургала. Народ уже настолько устал от

вранья, от двойной морали, от чудовищной фальсификации и постоянной лжи властей, что готов плюнуть, махнуть рукой на грехи человека, если он будет свой. Пусть и подозреваемый в убийстве. Емелька Пугачёв тоже был убийца, и Стенька Разин был убийца. Но лучше с ним, потому что он – свой.



Это не за Фургала демонстрация была. Это протест против существующего способа управления государством. Критическая масса недовольства уже переплёскивается через край. И это должно быть тревожнейшим сигналом для президента. Потому что организованный митинг – это одно. А стихийный протест – совсем другое, он из сердца народа идёт, а сердцу не прикажешь. Искусственно организовать такую акцию в несколько десятков тысяч человек за один день невозможно. Только люди, объединённые либо одной бедой, либо одной целью, могут вот так сплотиться и пойти на улицы. Не громить, не грабить, как в Америке, не бить витрины, а просто пойти и показать, что мы устали, мы не можем так жить. Вы посмотрите на нас, на людей, вы что с нами делаете?



Вы понимаете вообще, насколько далека эта прослойка между высшим руководством страны и простым народом? Эта жирная прослойка не даёт возможности народу вообще достучаться до власти, докричаться до неё. И у него, народа, единственный способ – выходить на улицы. Это было во все времена, так и будет. Это – первый звонок, начало конца сегодняшнего уклада и формы управления государством. Начало конца тотальной, чудовищной лжи", - говорит Александр Новиков.



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