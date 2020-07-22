В Тамбовской области за сутки зафиксировали две смерти от коронавируса

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22 июля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: top68.ru

Больничная палата. Фото: сайт органов власти РА

По данным на 22 июля число заразившихся коронавирусом в Тамбовской области выросло на 42, два пациента скончались.

По данным регионального оперштаба, за все время пандемии коронавирус выявлен у 5649 человек. Зафиксированы 33 смерти пациентов с коронавирусом, в том числе и две за последние сутки.

«Из новых выявленных случаев коронавирус подтверждён у 17 мужчин и 24 женщин от 21 до 80 лет, а также 10-летнего мальчика. При этом все – контактные с заболевшими», – говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что из 4598 выздоровевших 2122 - выписано из больниц, еще 2576 - снято с амбулаторного наблюдения.