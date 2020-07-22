Тропические ливни уйдут на Урал

Метеорологи объяснили, почему тропические ливни пришли сразу в несколько регионов России. Дождливую погоду принес с собой прохладный и влажный атлантический воздух.
Синоптики прогнозируют, что уже к середине недели фронтальная волна, которая развилась в системе холодного фронта, сместится на север и вольется в основную циркуляцию вихря. Это приведет к улучшению погоды на юге страны, тогда как эпицентр стихии перейдет на Башкирию и Оренбуржье.
Также в Предуралье вместе с дождями придет заметное похолодание, в Уфе температура воздуха не будет превышать 20 градусов, что на 6 градусов ниже положенных значений.
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