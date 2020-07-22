Коронавирус 22 июля: сколько будет длиться первая волна и когда в РФ начнётся массовое производство вакцины

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 22 июля в мире коронавирус обнаружен у 15 117 374 человек. Погибли 620 898 зараженных, вылечились 9 118 156. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• Вирусолог Павел Волчков предположил, когда в России начнется массовое производство вакцины от коронавируса. «Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев», – считает Волчков.

• Число инфицированных COVID-19 в Индии приблизилось к 1,2 млн. За сутки выявили более 37 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Страна находится на третьем месте в мире по количеству заболевших.

• Власти Малайзии вернули двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. В Минздраве страны пояснили, что это связано с сохраняющейся тяжелой эпидемиологической обстановкой в мире. Карантин, по данным ведомства, вводится, чтобы исключить возникновение «новых кластеров заражения».

• Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев сказал, что первая волна коронавируса будет продолжаться, пока 70-80% населения не переболеют COVID-19, пишет РБК. По словам эксперта, после попадания в популяцию вирус никуда не исчезнет. Поэтому нужно, чтобы большинство людей переболело, чтобы выработался популяционный иммунитет. Так же специалист подчеркнул, что 60% населения болеют этой инфекцией бессимптомно.

• Вирусолог Виктор Зуев прокомментировал информацию американских СМИ о том, что представители российской политической и деловой элиты получили доступ к экспериментальной вакцине. «Такие разговоры – это просто идиотизм. Разработчики тайно никого не вакцинировали. Недопустимо вводить людям препарат, который не прошел клинические испытания», – заключил вирусолог.

• Число новых случаев заражения COVID-19 в Испании за месяц увеличилось на 400%. Об этом заявили в министерстве здравоохранения. С 21 июня, когда в стране был снят режим повышенной готовности, диагноз «коронавирусная инфекци» подтвердился у 18 564 человек, скончались 99 пациентов, 1 154 испанца доставили в клиники, 93 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Только за две с лишним недели число зараженных выросло в три раза: 3 июля было 8,76 случая заболевания на 100 тысяч населения, а 20 июля – 27,39 случая.

• Оперштаб перечислил регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, г. Севастополь 0%, 2. Московская область 0,2%, 3. г. Москва, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Липецкая область 0,3%», – сообщили в оперштабе. Прирост в 0,4% зафиксировали в Еврейской автономной области, а также Калининградской и Смоленской областях, 0,5% – в Дагестане, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Псковской областях и Чечне.

• Президент США Дональд Трамп призвал американцев носить маски. Лидер страны заявил об ухудшении ситуации с COVID-19, перед тем как Америка сможет справиться с пандемией. Также Трамп попросил молодежь избегать многолюдных баров из-за угрозы распространения заболевания.