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Михаил Мишустин определил борьбу с бедностью первостепенной задачей правительсва

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин определил борьбу с бедностью первостепенной задачей правительсва
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на глобальные вызовы, основной задачей правительства по-прежнему остается борьба с бедностью в стране.

Глава правительства подчеркнул, что меры, принятые в России во время пандемии коронавирусной инфекции, можно считать беспрецедентными. «Хотя глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас», - сказал Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин озвучил главную цель правительства.

АБ

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