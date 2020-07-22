Михаил Мишустин определил борьбу с бедностью первостепенной задачей правительсва
22 июля 2020, 10:47[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на глобальные вызовы, основной задачей правительства по-прежнему остается борьба с бедностью в стране.
Глава правительства подчеркнул, что меры, принятые в России во время пандемии коронавирусной инфекции, можно считать беспрецедентными. «Хотя глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас», - сказал Мишустин.
Ранее Михаил Мишустин озвучил главную цель правительства.
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