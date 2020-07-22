Сергунина: Парки Москвы приглашают детей на творческие и спортивные занятия

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22 июля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Занятия по скейтбордингу, Alexander Bundin / globallookpress.com

Дети и подростки в столичных парках могут освоить скейтбординг, гимнастику, актерское мастерство, рисование, технику речи и получить многие другие навыки. Об этом рассказала заместитель градоначальника Наталья Сергунина, сообщается в материале, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

Как проинформировала Сергунина, в четырнадцати городских парках уже стартовали регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы.

Занятия по живописи проходят в Таганском, Воронцовском и Лианозовском парках, «Сокольниках», «Кузьминках» и в зоне отдыха «Терлецкая дубрава».

Измайловский парк подготовил для детей познавательную программу. А в Бабушкинском парке началась реализация профориентационного проекта, который носит название «Наука для всех».

По субботам в сквере по Олонецкому проезду проводятся летние тренировки по футболу. В беговом клубе в «Сокольниках» организованы бесплатные уроки гимнастики для подростков. Занятия проходят по понедельникам и средам.

В парках «Садовники» и «Кузьминки» дети в возрасте от четырех лет могут освоить азы тхэквондо. Для участия в занятиях необходима предварительная регистрация.

Каждую субботу проходят тренировки в скейт-парке, расположенном на территории парка 50-летия Октября. В парке «Фили» детей в возрасте от семи лет ждут на бесплатные тренировки по саберфайтингу.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Наталья Сергунина заявила о предстоящем тестировании инноваций в Москве лидерами российского рынка сотовой связи.