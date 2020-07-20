Лидеры рынка сотовой связи будут тестировать инновации в Москве — Сергунина

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20 июля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Участниками программы правительства Москвы по пилотному тестированию инноваций стали два крупнейших российских оператора связи - «Мегафон» и МТС. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

«Компании планируют испытывать на своих площадках технологии искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, решения для компьютерных игр и анализа больших данных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что столичная программа тестирования инноваций была утверждена в конце мая 2020 года. Она предполагает, что технологичные стартапы и компании-разработчики различных решений смогут испытывать свои продукты в реальных условиях - на базе организаций-партнеров. Планируется, что до конца 2020 года будет испытано около 100 перспективных разработок.

«Количество площадок для тестирования новых технологий приближается к 60. Партнерами программы выступают государственные и коммерческие организации, медицинские, научные и образовательные центры, включая ведущие вузы города. А сегодня мы рады объявить, что к проекту присоединились лидеры российского рынка телекоммуникаций», - приводятся в сообщении слова Наталья Сергуниной.

Уточняется, что курирует программу Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей городской власти и бизнеса для совместного решения задач по созданию и внедрению современных технологичных решений.

«Мобильные операторы выступят в качестве заказчиков для инновационных стартапов: на их площадках апробируют современные облачные решения и другие разработки», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Как отмечается в материале, МТС планирует сотрудничество с разработчиками решений в области интернета вещей по таким направлениям, как умный город, энергетика жилищно-коммунальное хозяйство. Компании также интересно поработать со стартапами в медиа, ретейле и электронной коммерции. Кроме того, МТС будет уделять особое внимание развитию беспилотного транспорта, компьютерных игр с использованием облачных сервисов, технологиям дополненной и виртуальной реальности.

МегаФон», в свою очередь, заинтересован в испытании продуктов, направленных на автоматизацию обслуживания, повышение эффективности продаж и IT-инфраструктуры. Заодно компания планирует апробировать решения в области искусственного интеллекта и больших данных, в том числе новые модели прогнозирования и персональных рекомендаций для клиентов на основе их предпочтений.