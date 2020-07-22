Россияне будут проходить диспансеризацию по новым правилам

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22 июля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Анализ крови. Фото: сайт ГД РФ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации.

В документе говорится, что работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Факт диспансеризации необходимо документально подтвердить. Для этого работник обязан будет предоставить справку из поликлиники.

До принятия закона всем работникам для прохождения диспансеризации был гарантирован один оплачиваемый день раз в три года.