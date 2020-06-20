Врач сообщил, что в программу диспансеризации могут включить тестирование на коронавирус

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20 июня 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

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Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый сообщил, что сенаторы намерены предложить включить в программу диспансеризации тестирование граждан на антитела к новому коронавирусу CIVID-19.

По словам Круглого, сенаторы предложат включить тестирование на новую инфекцию в программу диспансеризации при обсуждении бюджета на 2021 год, - сообщает «Парламентская газета».

Доктор Круглый считает, что определять нужно наличие не иммуноглобулина М, который свидетельствует о том, что болезнь протекает именно сейчас, а иммуноглобулина G. Как он объяснил, это позволит понять, перенёс ли пациент коронавирусную инфекцию.

Стало известно, что у многих заразившихся людей болезнь протекает бессимптомно, поэтому нужно определить, какой конкретно у человека сформировался иммунный ответ. «Чем выше показатели иммуноглобулина, чем больше его количество, тем выше у человека иммунитет. Результат этого анализа будет важен и для самого пациента, и для врачей, которые с ним работают», - рассказал сенатор.

Имея результаты исследования, пациент будет понимать, насколько ему надо беречься, соблюдать меры предосторожности.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в ведомстве рассматривают вопрос о восстановлении диспансеризации в тех регионах, где это позволяет ситуация с коронавирусом.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках брифинга в Женеве заявил, что мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавирусной инфекции.