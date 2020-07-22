В Бердске зарегистрирован первый случай смерти пациента от коронавируса

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22 июля 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ngs.ru

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Минздрав Новосибирской области сообщил, что от коронавируса умер первый пациент в городе Бердске.

Летальный случай произошел не вчера, но данные экспертизы стали известны только сейчас.

Пол и возраст погибшего в министерстве сообщить не смогли, сославшись на то, что это является персональной информацией.

В ведомстве также добавили, что за все время пандемии коронавирусной инфекцией заболел 8401 новосибирец, выздоровели 6390 человек. При этом в регионе ни Минздрав, ни Роспотребнадзор не предоставляют статистику «в разрезе муниципалитетов».

Ранее губернатор Новосибирской области продлил ограничения из-за коронавируса до августа.