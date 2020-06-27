Губернатор Новосибирской области продлил ограничения из-за коронавируса до августа
27 июня 2020, 11:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: news.ngs.ru
Губернатор Андрей Травников подписал документ, согласно которому в Новосибирской области до 1 августа продлили ограничительные меры, действующие во время режима повышенной готовности.
«Принять следующие отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, с 20:00 31 марта 2020 до 24:00 1 августа», – говорится в документе.
Накануне в Новосибирской области зафиксировали 108 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 4819 случаев коронавирусной инфекции.
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