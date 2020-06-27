Губернатор Новосибирской области продлил ограничения из-за коронавируса до августа

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27 июня 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.ngs.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото: сайт правительства НО

Губернатор Андрей Травников подписал документ, согласно которому в Новосибирской области до 1 августа продлили ограничительные меры, действующие во время режима повышенной готовности.

«Принять следующие отдельные ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, с 20:00 31 марта 2020 до 24:00 1 августа», – говорится в документе.

Накануне в Новосибирской области зафиксировали 108 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 4819 случаев коронавирусной инфекции.