В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 108 новых случаев заражения COVID-19

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19 июня 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Новосибирской области за последние 24 часа зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 4819 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 2630 пациентов.

Также скончались еще два жителя - это мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. Всего в области за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус нового типа.

В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Ранее сообщалось: исследователи озвучили самый опасный возраст детей-распространителей коронавируса.