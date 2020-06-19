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Исследователи озвучили самый опасный возраст детей-распространитей коронавируса

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Исследователи озвучили самый опасный возраст детей-распространитей коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция зачастую может передаваться от бессимптомных носителей, которые даже не подозревают, что заболели. В этом плане особую опасность могут представлять дети, которые переносят COVID-19 значительно легче, чем взрослые.

Исследователи считают, что дошкольники являются самыми опасными распространителями коронавируса. Отмечается, что только треть заразившихся детей до 6 лет могут передавать болезнь, тогда как из взрослых на это способна половина. При этом дошкольников считают более опасными распространителями из-за того, что они менее дисциплинированы, реже моют руки, не носят маски, берут в рот разные предметы и трогают лицо.

«Нужно связать карантинные меры с временными рамками иных способов противодействия биологической угрозе. Ведь если ребенок заразился — заболел или стал вирусоносителем — то, по-моему мнению, неизбежно заболеют и все уязвимые к вирусу совместно проживающие члены семьи», - считает эксперт Дмитрий Андреев.

АБ

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