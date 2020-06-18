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Онищенко предложил пересмотреть нормативы средств защиты

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: osnmedia.ru

Онищенко предложил пересмотреть нормативы средств защиты
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Фото: сайт Госдумы

Экс-глава Роспотренадзора Геннадий Онищенко заявил, что во время эпидемии гриппа врачей погибает не меньше, чем от коронавируса.

Он считает, что это связано со многими факторами – это и возраст врачей, и наличие средств защиты, и навыки работы в таких условиях.

«Мы сегодня обращаем на это внимание и это хорошо. Но ведь врачи погибают каждый год, когда идет эпидемия гриппа. И от гриппа людей погибает сопоставимо с точки зрения количества умерших», – рассказал эпидемиолог.

По его мнению, необходимо пересмотреть нормативы средств защиты, а больным посещать поликлиники в масках.

«Даже одна смерть – это много. Поэтому любая цифра – трагедия», – сказал депутат Госдумы.

ДВа

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