На заводе в Уфе число заразившихся коронавирусом превысило 180

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufatime.ru

Уфа. Фото: сайт правительства РБ

Более 180 сотрудников Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) заразились коронавирусом.

В Минпромэнерго Башкирии сообщили, что с 23 марта по 21 июля общее число диагнозов составило 182 случая. 110 из них лечатся амбулаторно и находятся на самоизоляции. Еще 12 человек проходят лечение в стационарах.

Несмотря на непрекращающийся поток заражений, предприятие работает в режиме строгого соблюдения профилактических мер. В Минпромэнерго Башкирии также добавили, что 60 сотрудников УМПО уже вылечились и вернулись на работу.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии могут ужесточить масочный режим в регионе.