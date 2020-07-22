На заводе в Уфе число заразившихся коронавирусом превысило 180
22 июля 2020, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ufatime.ru
Более 180 сотрудников Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) заразились коронавирусом.
В Минпромэнерго Башкирии сообщили, что с 23 марта по 21 июля общее число диагнозов составило 182 случая. 110 из них лечатся амбулаторно и находятся на самоизоляции. Еще 12 человек проходят лечение в стационарах.
Несмотря на непрекращающийся поток заражений, предприятие работает в режиме строгого соблюдения профилактических мер. В Минпромэнерго Башкирии также добавили, что 60 сотрудников УМПО уже вылечились и вернулись на работу.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии могут ужесточить масочный режим в регионе.
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