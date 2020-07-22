Психолог дала совет студентам и школьникам, устроившимся на первую работу

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Указатель. Фото: pixabay.com

Летом многие студенты и школьники решают устроиться на подработку, для многих из них она может оказаться первой в жизни работой. Клинический психолог Люция Сулейманова рассказала, о чем нужно помнить при трудоустройстве.

«В этом юном возрасте не стоит вопрос о выборе профессии. По большей части молодежи доступен низкоквалифицированный труд... Когда школьники выбирают такую работу, у них мотивация все-таки больше материальная, нежели получение профессиональных навыков», - заявила психолог. Она отметила, что подработка позволяет школьникам почувствовать себя более самостоятельными, проявить себя и научиться принимать решения.

Однако, чтобы не перегореть на долгожданной работе, молодым людям стоит помнить о балансе между трудом и отдыхом и не перегружать себя, передает Радио Sputnik.