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Психолог дала совет студентам и школьникам, устроившимся на первую работу

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Психолог дала совет студентам и школьникам, устроившимся на первую работу
Указатель. Фото: pixabay.com

Летом многие студенты и школьники решают устроиться на подработку, для многих из них она может оказаться первой в жизни работой. Клинический психолог Люция Сулейманова рассказала, о чем нужно помнить при трудоустройстве.

«В этом юном возрасте не стоит вопрос о выборе профессии. По большей части молодежи доступен низкоквалифицированный труд... Когда школьники выбирают такую работу, у них мотивация все-таки больше материальная, нежели получение профессиональных навыков», - заявила психолог. Она отметила, что подработка позволяет школьникам почувствовать себя более самостоятельными, проявить себя и научиться принимать решения.

Однако, чтобы не перегореть на долгожданной работе, молодым людям стоит помнить о балансе между трудом и отдыхом и не перегружать себя, передает Радио Sputnik.

АБ

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