Эксперт оценил влияние ограничений из-за коронавируса на психику жителей мегаполисов

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19 июля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

житель города в маске, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Иван Рябцев, эксперт, психолог и гипноаналитик, считает, что в современных условиях введение ограничительных мер по коронавирусной инфекции COVID-19 привело к опасным последствиям для психического здоровья людей.

Как считает эксперт, особенно это относится к жителям мегаполисов, которые в большей степени подвержены массовым психозам.

Опрос «Национальный индекс тревожностей» составленный специалистами компании КРОС за второй квартал 2020 года, показал, что главные страхи россиян по-прежнему связаны с коронавирусом.

Люди не столько опасаются самого вируса, сколько его экономических и социальных последствий: потери работы и достатка из-за пандемии (индекс тревожности 253), изменения образа жизни, под которым понимаются масочный режим, самоизоляция, дистанционная занятость (индекс тревожности 242,4), штрафы за нарушения масочного режима (241,4). Также люди боятся, что последствия пандемии могут помешать провести отпуск, так как границы со многими странами остаются закрытыми.

Иван Рябцев отметил, что при принятии мер по противодействию распространению коронавируса, правительства разных стран руководствовались соображениями эпидемиологической безопасности, но психологические аспекты карантина недооценивались или даже вообще игнорировались.

Сейчас люди стали носить маски даже в лесу, а некоторые вообще отказывались выходить из своих квартир. Увеличилось количество депрессий, алкогольных психозов.

Депрессии, тревожность, стрессы — все это следствие ритма и особенностей жизни в современном обществе, когда некоторые люди общаются только в соцсетях.

Эксперт убежден, что очень многие люди, особенно отличающиеся повышенной внушаемостью, будут еще долго испытывать психологические проблемы.