Чукотка стала регионом с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом

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22 июля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Пьянство. Фото: pixabay.com

На Чукотке в 2019 году был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости.

Далее идут Ненецкий АО, Пензенская, Сахалинская и Магаданская области. В Минздраве РФ отмечают, что высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Якутии, Коми, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Орловской области (93,3).

Самый низкий уровень зафиксирован в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Относительно невысокий уровень отмечается в Ставропольском крае, Астраханской области, Москве и Омской области.

По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, употребление алкоголя на разных территориях России может быть обусловлено особенностями климатическими и религиозными регионов.