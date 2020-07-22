Чукотка стала регионом с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
22 июля 2020, 08:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
На Чукотке в 2019 году был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости.
Далее идут Ненецкий АО, Пензенская, Сахалинская и Магаданская области. В Минздраве РФ отмечают, что высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Якутии, Коми, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Орловской области (93,3).
Самый низкий уровень зафиксирован в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Относительно невысокий уровень отмечается в Ставропольском крае, Астраханской области, Москве и Омской области.
По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, употребление алкоголя на разных территориях России может быть обусловлено особенностями климатическими и религиозными регионов.
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