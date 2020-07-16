В Башкирии предлагают насильно лечить нетрезвых водителей
16 июля 2020, 15:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ufatime.ru
Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров рассказал о разработке законопроекта, который должен ужесточить наказание за пьяную езду.
Он предлагает проводить комиссионную медицинскую экспертизу в отношении людей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Если в заключении будет вывод, что человек страдает алкоголизмом и нуждается в принудительной терапии, то его будут лечить без получения согласия.
Ранее глава регионального Минтранса предлагал показывать по телевидению нужно показывать сюжеты с демонстрацией нетрезвых водителей. Сообщается, что глава республики Радий Хабиров эту идею поддержал.
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