В Госдуме напомнили, какое наказание грозит за «пьяное» ДТП с жертвами

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11 июня 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Проверка документов. Фото: сайт МВД

30 мая 2019 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ. Фактически наказание за «пьяное» ДТП стало таким же, как за умышленное убийство.

В случае, если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказанием могут стать принудительные работы на срок до 5 лет. В случае смерти человека – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, в случае смерти двух и более лиц – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По статистике, ежегодно более четырех тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами.

«Фактически за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город», – заявлял ранее председатель ГД Вячеслав Володин.