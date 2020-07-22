В России потушили около 100 природных пожаров за сутки

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22 июля 2020, 07:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тушение природного пожара. Фото: сайт МЧС

Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 96 природных пожаров.

Площадь возгорания лесов составляла более 20,9 тысячи гектаров. Сообщается, что к полуночи 22 июля на территории страны действовал 131 лесной пожар, которые активно тушили.

По данным авиалесохраны, наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе, где лесопожарные службы работали на площади более 9 тысяч гектаров.

Накануне был отменен режим ЧС на территории города Миасс Челябинской области, где горело 120 гектаров леса.