Регионам выделили более 2,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

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17 июля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Тушение природного пожара. Фото: сайт МЧС

Правительство РФ выделило свыше 2,6 млрд рублей регионам для финансового обеспечения мероприятий по тушению лесных пожаров и мониторинга пожарной опасности в лесах.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что это решение позволит регионам повысить эффективность мероприятий по тушению лесных пожаров.

Сенатор подчеркнул, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами в регионах Сибири и Дальнего Востока. Сейчас здесь проводятся работы по тушению 203 лесных пожаров на площади почти 44 тыс. га.

Ранее Минприроды предлагало расширить зоны, где регионы обязаны тушить лесные пожары.