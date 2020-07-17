Регионам выделили более 2,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
17 июля 2020, 17:44[ «Аргументы Недели» ]
Правительство РФ выделило свыше 2,6 млрд рублей регионам для финансового обеспечения мероприятий по тушению лесных пожаров и мониторинга пожарной опасности в лесах.
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что это решение позволит регионам повысить эффективность мероприятий по тушению лесных пожаров.
Сенатор подчеркнул, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами в регионах Сибири и Дальнего Востока. Сейчас здесь проводятся работы по тушению 203 лесных пожаров на площади почти 44 тыс. га.
Ранее Минприроды предлагало расширить зоны, где регионы обязаны тушить лесные пожары.
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