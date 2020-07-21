В Подольске с балкона четвёртого этажа выпал двухлетний мальчик, ребенка поймали соседи

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21 июля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Подольске с балкона четвёртого этажа выпал двухлетний мальчик. Малыш, к счастью, не пострадал, цел и невредим, так как при падении его поймали соседи, живущие этажом ниже. Оказалось, что мама ребенка в этот момент спала после пьянки.

У 21-летней женщины есть еще один ребенок 2019 года рождения. Детей поместили в больницу. Полиция начала проверку данного происшествия.

По данным МВД, мальчик вышел на балкон и перевесился через перила. Ребенка заметили строители и были готовы поймать его.

Наряд полиции, прибывший на место ЧП, не мог попасть в квартиру, двери пришлось вскрыть сотрудникам экстренных служб. Внутри находилась мать с признаками алкогольного опьянения и ее младший сын, - передает РИА Новости.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что мать мальчика, выпавшего с балкона, состоит на учёте комиссии по делам несовершеннолетних.

Когда ее разбудили, она не могла объяснить, где находится её ребенок. Женщина за детьми не присматривает, в доме антисанитария, отметила омбудсмен.

Ранее в Подмосковье мужчина задержан за истязание двухлетнего пасынка. 22-летний сожитель матери ребенка в суде рыдал и просил оставить его под домашним арестом. Мишонова навестила мальчика, который в одной пижаме сбежал из дома в поселке под Дмитровом. У малыша следы избиений на голове и теле. Он пожаловался омбудсмену, что болит голова и ножка.

Истязателю грозит до семи лет лишения свободы. Он арестован на два месяца. Предстоит держать ответ и матери ребенка.