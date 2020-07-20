Задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в истязании в течение 18 дней двухлетнего ребенка

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20 июля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото из открытых источников

Подмосковными следователями в г. Дмитров задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в истязании двухлетнего ребенка. Мальчик - пасынок подозреваемого. По предварительной версии следствия, с 1 по 18 июля 2020 года мужчина систематически избивал малыша.

Как рассказали следователи, мужчина бил мальчика руками по голове, лицу, туловищу и ногам и рукам.

СМИ узнали, что избитый малыш убежал из дома. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова навестила в больнице двухлетнего мальчика, которого избил отчим в Дмитрове. Ребенок жалуется на головную боль и хромает, - передает 360.

На допросе у следователя подозреваемый признал, что издевался над пасынком из-за неприязненного отношения к мальчику. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

К настоящему времени следователями опрошен ряд свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза ребенку. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.