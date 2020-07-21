Госдума приняла закон о трехдневном голосовании

Соответствующий документ принят 21 июля в третьем, окончательном чтении.
Голосовать можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд.
В пояснительной записке говорится, что закон разрешит проводить голосование на выборах, включая повторное голосование и повторные выборы. Такое решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру.
В законе также закрепляется положение о том, что в случае принятия решения о трехдневном голосовании, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.
Что касается местных выборов, то, согласно новому законодательству, региональные избирательные комиссии своими решениями также смогут назначить трехдневное голосование.
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