Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании
Аналитический центр ЦИК. Фото: сайт ЦИК РФ

Соответствующий документ принят 21 июля в третьем, окончательном чтении.

Голосовать можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд.

В пояснительной записке говорится, что закон разрешит проводить голосование на выборах, включая повторное голосование и повторные выборы. Такое решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру.

В законе также закрепляется положение о том, что в случае принятия решения о трехдневном голосовании, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Что касается местных выборов, то, согласно новому законодательству, региональные избирательные комиссии своими решениями также смогут назначить трехдневное голосование.

ДВа

Экономика

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Предполагаемая деноминация в Российской Федерации не приведет ни к чему хорошему. С таким заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил экономист, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью