Госдума приняла закон о трехдневном голосовании

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21 июля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитический центр ЦИК. Фото: сайт ЦИК РФ

Соответствующий документ принят 21 июля в третьем, окончательном чтении.

Голосовать можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд.

В пояснительной записке говорится, что закон разрешит проводить голосование на выборах, включая повторное голосование и повторные выборы. Такое решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру.

В законе также закрепляется положение о том, что в случае принятия решения о трехдневном голосовании, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Что касается местных выборов, то, согласно новому законодательству, региональные избирательные комиссии своими решениями также смогут назначить трехдневное голосование.