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Борис Пайкин стал председателем думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Пайкин стал председателем думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи
Борис Пайкин. Фото: сайт ГД РФ

Борис Пайкин сменил на этой должности Михаила Дегтярева, сложившего депутатские полномочия в связи с назначением врио губернатора Хабаровского края.

Соответствующие постановления депутаты Госдумы поддержали на пленарном заседании 21 июля.

В парламенте Пайкин представляет фракцию ЛДПР, ранее он занимал должность первого зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Накануне президент РФ Владимир Путин предложил Михаилу Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края, в спикер ГД Вячеслав Володин назвал правильным как можно быстрее принять решение о сложении им депутатских полномочий.

ДВа

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