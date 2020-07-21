Борис Пайкин стал председателем думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи
21 июля 2020, 14:00[ «Аргументы Недели» ]
Борис Пайкин сменил на этой должности Михаила Дегтярева, сложившего депутатские полномочия в связи с назначением врио губернатора Хабаровского края.
Соответствующие постановления депутаты Госдумы поддержали на пленарном заседании 21 июля.
В парламенте Пайкин представляет фракцию ЛДПР, ранее он занимал должность первого зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Накануне президент РФ Владимир Путин предложил Михаилу Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края, в спикер ГД Вячеслав Володин назвал правильным как можно быстрее принять решение о сложении им депутатских полномочий.
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