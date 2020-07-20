Госдума рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Михаила Дегтярева во вторник
20 июля 2020, 20:14[ «Аргументы Недели» ]
Совет Госдумы сегодня рассмотрел заявление председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева о снятии с него полномочий депутата.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, этот вопрос будет рассмотрен в начале завтрашнего пленарного заседания.
«Мы все понимаем, насколько сейчас высока ответственность у нашего коллеги Михаила Дегтярева, и считаем правильным как можно быстрее принять решение с тем, чтобы он мог безотлагательно исполнять обязанности губернатора Хабаровского края», – отметил Володин.
По его словам, Дегтярев – молодой, но ответственный политик, который прошел хорошую школу, и хорошо понимает ситуацию не только в столице, но и в регионах.
Также в ходе Совета обсуждалось предложение фракции ЛДПР назначить новым председателем комитета Бориса Пайкина.
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