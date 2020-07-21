В Кремле прокомментировали снимок Рамзана Кадырова в комнате с оружием

В Кремле во вторник, 21 июля, прокомментировали фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале. Мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Госдепартамент США сообщил о внесении Кадырова, его жены и двух дочерей в "черный список" лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека. На это глава Чечни ответил: "Мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!". Также политик опубликовал фото, на котором он находится в комнате с оружием.
Дмитрий Песков заявил, что в РФ действует законодательство, строго регламентирующее владение огнестрельным оружием. В случае, если человек имеет оружие в соответствии с законом, если оно зарегистрировано, и гражданин имеет право на его хранение или ношение, то "никаких проблем с этим нет".
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