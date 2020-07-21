Эксперт объяснил, почему ГМО-продукты принято считать опасными

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21 июля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Овощи. Фото: pixabay.com

Кандидат сельскохозяйственных наук Валентин Введенский объяснил, почему ГМО-сорта принято считать опасными и можно ли их есть без вреда для здоровья.

Введенский объяснил, что все новые сорта проходят ряд определенных испытания, после которых получают сертификат, указывающий, что они безопасны с точки зрения генетики.

Что касается представления о вреде ГМО-продуктов, специалист рассказал, что дело вовсе не в модификациях. «Генномодифицированные растения были изначально созданы, чтобы улучшить и упростить борьбу с вредителями и сорняками... Соответственно, на этих полях применяли огромные дозы пестицидов. Именно это сыграло отрицательную роль... Это сказывалось на безопасности этой продукции», - рассказал он. Введенский добавил, что сейчас производители осознали свои предыдущие ошибки, и стараются уделять отдельное внимание качеству продукции, передает Мир24.