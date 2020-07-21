Минэкономразвития будет оценивать риски при реализации нацпроектов
21 июля 2020, 12:46[ «Аргументы Недели» ]
На Минэкономразвития России возложены функции по мониторингу и анализу реализации национальных, федеральных и региональных проектов.
Об этом говорится в обновленном постановлении правительства. Кроме того, министерству поручено оценивать риски, возникающие при реализации проектов, готовить предложения по их снижению.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы синхронизировать подходы и создать такой механизм мониторинга, который будет понятен не только исполнителям конкретных мероприятий, но и обществу, которое должно понимать, как и когда реализация проектов и плана повлияет на жизнь каждого из нас», – заявил глава ведомства Максим Решетников.
По его словам, работа по мониторингу нацпроектов «будет сопряжена» с работой по Общенациональному плану восстановления экономики.
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