Эксперты считают, что ход выполнения работ по нацпроектам будет скорректирован

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5 мая 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: kremlin.ru

Ситуация в экономике, вызванная пандемией, не может не повлиять на ход реализации национальных проектов. Причем, речь идет не об отказе от них, а о корректировке и перераспределении средств как внутри нацпроектов, так и между ними. Так считает руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

«Могут быть уточнены приоритеты, изменены индикаторы, по которым будут оцениваться результаты. Например, уже ясно, что следует скорректировать такие нацпроекты, как «Здоровье», «Демография», «Цифровая экономика», – сказал эксперт.

По его словам, ход борьбы с эпидемий подтвердил, что социальные расходы, в первую очередь, расходы на здравоохранение – это инвестиции в человека, главного создателя добавочной стоимости, на увеличение которой вся экономика и работает.

«Необходимо провести более глубокую цифровизацию социальной сферы, увязать социалку с реальной экономикой. Изменилась повестка – уточняются приоритеты», – считает Шатров.

По словам директора Института свободы Федора Бирюкова, нацпроекты – это визитная карточка власти, на которые Кремль возлагает большие надежды. Он считает, что финансово-экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, являются отнюдь не единственными причинами, есть еще недофинансирование, неосвоение бюджета и банальная коррупция.

Он тоже считает, что ход выполнения работ по нацпроектам будет скорректирован, иначе систему ждет синергетический эффект, удобный для чиновников: «все валить на великий и ужасный вирус».

«Популярная в прошлом крылатая фраза Ельцина «Во всем виноват Чубайс» сегодня обретает второе дыхание и новый смысл: COVID-19 – это Чубайс сегодня», – заявил Бирюков.