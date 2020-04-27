Эксперт: Российские власти считают, что трудные времена нужно пересидеть

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27 апреля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Нефтепровод. Фото: Pixabay

Российские власти хотят сохранить статус-кво – экономическую систему, которая сложилась на протяжении последних десятилетий. Так считает экономист, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев.

По его словам, российские власти считают, что трудные времена нужно пересидеть, ничего не меняя по существу, то есть, никаких реформ точно не будет – они полагают, что к 2022 году все наладится – нефть вернется к 50−60 долларам за баррель, и у российской элиты все опять будет хорошо.

Говоря о прогнозе Центробанка, Заостровцев заявил, что «подобные прогнозы – во многом пальцем в небо».

«Если спросить аналитиков, которые их составляют, и они согласятся подробно отвечать, то конечно представят какие-то расчеты и модели. Но все это – сродни астрологии: реальная ситуация будет развиваться по собственным законам», – считает эксперт.

Он также говорит, что проблема – в огромной неопределенности, связанной с коронавирусом.

«Сейчас ряд стран начинают ослаблять карантин, потому что экономика не выдерживает. Но вполне возможно, через месяц-другой после ослабления возникнет новая волна заболеваемости – и установится цикл «нос вытащишь, хвост увязнет», и наоборот», – сказал Заостровцев.

Он напомнил, что надежная вакцина, как говорят инфекционисты, появится в лучшем случае через полтора года, и никто не дает гарантий, что такая вакцина будет изобретена.

«СПИД был открыт еще в начале 1980-х. К настоящему моменту в мире с ВИЧ или СПИДом живет более 37 миллионов человек, каждый год появляется около 1,8 миллиона новых случаев. Тем не менее, вакцины против ВИЧ-инфекции до сих пор не существует – есть только лекарства, которые облегчают течение заболевания. Никто не гарантирует, что эта история не повторится с COVID-19», – считает эксперт.

Заостровцев также заметил, что вторая неопределенность – это нефть, и вопрос только в том, насколько глубоким будет нынешний кризис, и какими будут его социальные и политические последствия, потому что как раз этого никто не знает.

Ранее сообщалось, что россияне, которым не предоставили кредитные каникулы, отказываются платить банкам.