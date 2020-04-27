Народный протест: россияне, которым не предоставили кредитные каникулы, отказываются платить банкам

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 апреля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В России увеличивается число кредитных «отказников». Граждане, которым банки не разрешают снизить долговую нагрузку из-за потери доходов, всё чаще заявляют о готовности не платить по обязательствам. Заемщики объясняют свое решение тем, что принятые из-за пандемии коронавируса меры привели к потере заработка и являются обстоятельствами непреодолимой силы. После снятия карантина они готовы отстаивать свои права в судах.

По данным Центробанка, количество заявок на снижение долговой нагрузки из-за потери доходов в период пандемии COVID-19 уже приблизилось к миллиону. При этом количество одобрений едва превышает 50%. Многие пишут жалобы в ЦБ и защитникам прав потребителей, но есть и другая категория граждан: они напрямую заявляют, что не будут выполнять обязательства.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что у московских заемщиков шансов на снижение долговой нагрузки больше. Он обращает внимание на указ мэра Москвы от 04.04.2020 N 39-УМ, в одном из пунктов которого распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

«Можно ссылаться на это в переписке с банком, чтобы увеличить свои шансы на предоставление кредитных каникул», - отмечает Дмитрий Янин.

Партнер юридической группы NOVATOR, адвокат Александр Катков уточняет, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, распространение новой коронавирусной инфекции не может быть универсальным для всех категорий должников обстоятельством непреодолимой силы.

«В целом ограничительные меры могут быть признаны судами в качестве обстоятельств непреодолимой силы. При этом суды в каждом конкретном случае будут индивидуально решать, чем вызвано неисполнение обязательств должника, - поясняет адвокат. - Обстоятельства непреодолимой силы будут устанавливаться судами с учетом срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и так далее».

Многие эксперты обращают внимание на то, что судебные разбирательства являются долгим и затратным процессом, и советуют для начала использовать другие возможные методы. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, к примеру, предостерегает от радикальных действий. Она рекомендует в первую очередь обратиться с жалобой в Центробанк. В крайнем случае, если должник соответствует всем критериям для кредитных каникул, он вправе обратиться в суд для обжалования решения.

«В случае с потребительским кредитом проще потратить деньги на банкротство. Эта процедура позволит полностью списать долги, а не добиться временного послабления в выплате процентов, — считает глава КонфОП Дмитрий Янин.