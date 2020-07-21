Как определить, грозит ли подтопление дому и участку

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21 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Паводок. Фото: pixabay.com

Владельцы частных домов и дачных участков могут самостоятельно определить, грозит ли их жилью и имуществу подтопление во время сильных дождей, заявил доктор технических наук, заслуженный строитель России Азарий Лапидус.

«Идут дожди, надо посмотреть, задерживаются ли остаточные воды на участке. В перерывах между дождями надо посмотреть, насколько влажная почва. Очевидно, что избыточные осадки поднимают уровень грунтовых вод, это визуально можно определить», - объяснил он.

Также специалист порекомендовал проверить, есть ли трещины на конструкции здания, сырость в подвале или регулярное намокание цоколя. Лапидус объяснил, что все эти признаки указывают на неполадки с гидроизоляцией и дренажем. Эксперт рекомендовал не пытаться решить проблему самостоятельно, чтобы не ухудшить ситуацию, передает Мир24.