Как определить, грозит ли подтопление дому и участку
21 июля 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]
Владельцы частных домов и дачных участков могут самостоятельно определить, грозит ли их жилью и имуществу подтопление во время сильных дождей, заявил доктор технических наук, заслуженный строитель России Азарий Лапидус.
«Идут дожди, надо посмотреть, задерживаются ли остаточные воды на участке. В перерывах между дождями надо посмотреть, насколько влажная почва. Очевидно, что избыточные осадки поднимают уровень грунтовых вод, это визуально можно определить», - объяснил он.
Также специалист порекомендовал проверить, есть ли трещины на конструкции здания, сырость в подвале или регулярное намокание цоколя. Лапидус объяснил, что все эти признаки указывают на неполадки с гидроизоляцией и дренажем. Эксперт рекомендовал не пытаться решить проблему самостоятельно, чтобы не ухудшить ситуацию, передает Мир24.
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