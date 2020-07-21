Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома в одном из городов Свердловской области

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21 июля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области

паводок, Zamir Usmanov/Russian Look

Четыре моста и три жилых дома в городе Нижние Серги Свердловской области оказались разрушены из-за паводка, вызванного обильными дождями. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил региональный главк МЧС.

Уточняется, что подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, а также четыре административных здания. Повреждения получили опоры линий электропередачи. Отмечается также, что разрушены были три пешеходных моста и один автомобильный.

Из зоны подтопления оперативно эвакуировали пять человек, остальные граждане смогли самостоятельно покинуть дома. В настоящий момент на территории города проводятся аварийно-восстановительные работы.