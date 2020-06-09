На этой неделе дожди могут вызвать потопы в шести регионах России

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9 июня 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Паводок. Фото: pixabay.com

Специалисты из Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждают, что на этой неделе дожди могут стать причиной затоплений низменных участков в шести регионах страны.

«С 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области», - заявили во ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что опасность также грозит жителям Пожарского и Дальнереченского районов Приморского края и Шекснинского района Вологодской области.

Паводки на Волге могут привести к подтоплениям пойменных участков реки Волга в нижнем бьефе Угличского и Жигулевского водохранилищ в Рыбинском районе Ярославской области, в Самарской области в районе Тольятти и ниже по течению в Самаре, Новокуйбышевске и муниципальных районах Волжский и Кинельски, добавили эксперты.