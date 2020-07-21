В Томской области ежесуточный прирост заболевших коронавирусом перевалил за 100 человек

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21 июля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tv2.today

Лаборатория. Фото: pixabay.com

У 115 жителей Томской области подтвердился коронавирус за сутки. Это рекордный прирост заболевших с начала пандемии.

По данным на 21 июля, регион вошел в топ-15 регионов по числу выявленных случаев. Региональный оперштаб сообщает, что общее количество заболевших с начала пандемии в Томской области составляет 3608 человек.

В настоящее время регион занимает шестое место в Сибири по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек.

Накануне стало известно, что на Казанском месторождении обнаружен очаг коронавируса. По данным обладминистрации, диагноз подтвердился у 60 вахтовиков. В Томской области до 1 августа действует режим повышенной готовности.