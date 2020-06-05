«Мы вынуждены закрывать целые отделения», Томский губернатор обвинил врачей в распространении коронавируса

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5 июня 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин нашел виноваты - в распространении коронавируса он обвинил врачей. По мнению главы региона, непонятно, выплачивать ли теперь медикам компенсацию или возбуждать против них уголовные дела.

В качестве примера он привёл врача, которая, по его словам, «пошла покурить и заразилась коронавирусом, а потом в этом же скафандре чай попить пошла», передаёт ТВ2. Сергей Жвачкин заявил, что такие медики вынуждают потом закрывать целые отделения.

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения, — заявил губернатор. — Я приведу пример без фамилий. Девушка-врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом в этом же скафандре чай попить пошла. С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?».

При этом свои слова он ничем не подтвердил и только добавил, что речь идет о врачах, которые продолжают работать в обычном режиме, ни один медик, который работает непосредственно с больными COVID-19, не заразился. "Там, где работают с коронавирусом, там нет ни одного случая заболевания врачей. Все потому, что они соблюдают технику безопасности, потому что они на передовой», — утверждает Жвачкин.

По последним данным, в Томской области коронавирус подтверждён у 50 врачей. Всего в регионе зарегистрировано 797 случаев заражения среди жителей.