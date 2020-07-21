Почти 3 млн россиян в прошлом году работали за пределами своего региона

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21 июля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

По данным Росстата, почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания.

Крупнейшими донорами рабочей силы по-прежнему выступают Подмосковье и Ленобласть.

Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона. За ними следуют Республика Адыгея (анклав внутри Краснодарского края), в которой 16,4% работающего населения выезжали на работу за ее пределы, Чувашия с 13,8% занятых и Калмыкия с 12,9%.

По мнению экспертов, снижение межрегиональной трудовой миграции не станет тенденцией: последствием пандемии может стать ее усиление из экономически слабых регионов в более сильные.